نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها للتريند.. تعرف على أبرز الأزمات في حياة رانيا يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف، تريند مؤشرات البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن المنتج بلال صبري عن مجموعة من المفاجآت الجديدة التي ستحمل توقيعه، مشيرًا إلى أنها ستظل تريند رقم واحد في عالم الفن، وجاء ذلك بعد أزمة فيلمها الجديد "أوراق التاروت"، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز الأزمات في حياة رانيا يوسف.

أزمة فيلم "اأوراق التاروت"

فيلم "أوراق التاروت" طاردته مؤخرا أنباء رفض الرقابة على المصنفات الفنية، التصريح بالعرض، بدعوى وجود مشهد خيانة مع كلب، تقوم بأدائه بطلة الفيلم النجمة رانيا يوسف، وأعلن منتج الفيلم بلال صبري مؤخرًا في تصريحات تلفزيونية، أن الرقابة لم تعترض على أي مشهد في الفيلم، موضحًا أن الاعتراض كان حول اسم الفيلم فقط لتشابهه مع اسم مسلسل آخر. كما نفى وجود مشاهد خادشة للحياء في الفيلم، قائلًا: "مرضهاش على عيالي".

رانيا يوسف

أزمة البطانة



وتعتبر أزمة بطانة فستان رانيا يوسف من أشهر الأزمات التي شهدها الوسط الفني، والتي شهدها ختام مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018 والذي ظهرت الفنانة رانيا يوسف على الريد كاربت بفستان دون "بطانة" وتعرضت وقتها لانتقادات شديدة، وظهرت في أكثر من لقاء وأكدت أنها لم تتأثر بأي تعليقات سلبية على الفساتين التي ارتدتها سابقًا في المهرجانات السينمائية، وأنها لم تر أي مشكلة في أي فستان ارتدته مسبقا، كما وصفت المشاكل التي طالتها بسبب فساتينها بأنها "مشاكل حلوة ودمها خفيف وشقية.

رانيا يوسف



أزمة التحرش





حرصت رانيا يوسف على مكافحة ظاهرة التحرش من خلال استخدامها لصفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فلم تترك قضية تعرضت فيها أي فتاة للتحرش، إلا وتعبر عن رأيها وتطالب باتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم، حيث اعتبر البعض أنها سبب من أسباب التحرش بسبب ملابسها الملفتة، وهو ما أدى إلى شن حملة هجوم واسعة عليها بسبب إطلالاتها التي تتعمد الظهور بها على حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي وفي المناسبات الفنية أو الخاصة، حيث اعتبرها الكثيرون أيقونة التحرش على مواقع التواصل.



أزمة طليقها بسبب ابنتها

تسبب ظهور ابنتها الكبرى في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الماضي وهي مرتدية فستان البطانة الشهير، في أزمة كبيرة مع طليقها ووالد ابنتها المنتج محمد مختار، بعدما شن هجومًا كبيرًا عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها بأنها غير جديرة بأن ترعى ابنتيه، وأنه فوجئ بذلك الأمر، رانيا أصبحت بعد هذه الأزمة حديث الوسط الفني.