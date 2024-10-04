إليسا توجه رسالة قوية: ما نلوم أي فنان عم بيكمّل بشغلو

انت الأن تتابع خبر وإليسا توجه رسالة قوية: ما نلوم أي فنان عم بيكمّل بشغلو الأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة قوية عبر حسابها على منصة "إكس"، دعت فيها إلى تحمل المسؤولية وعدم إلقاء اللوم على الآخرين في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان. وقالت إليسا: "ما حدا ممكن يخاف علينا أكتر من حالنا. لهيك ما بقا نلوم أي شخص أو فنان عم بيكمّل بشغلو".



وأضافت: "إذا لازم نلوم حدا، لازم نلوم حالنا على كل شي وصلنا له بلبنان. حلو يكون عنا وعي ونعرف (حتى لو ما حابين نعرف) شو لِ وصلنا لهون".



وأشارت إلى أهمية العمل والتكاتف قائلة: "إذا حابين نرجع نوقف على أجرينا، ونساعد أهلنا وندعم اقتصاد بلدنا، لازم نشتغل. إن شاء الله أزمتنا ما بتطول، والله يحمي كل الأوطان" .