نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالوزة.. دياب وساندي يجتمعان في ديو جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان دياب عن أحدث تعاون جديد يجمعه بالمطربة ساندي، من خلال منشور علي حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».

دياب وساندي يجتمعان في ديو جديد

وظهر دياب خلال البوستر التشويقي للتعاون الجديد، هو حاملا لـ «وزة»، وعلق عليه قائلا: «أيه اللي سموك عاملة في نفسك ده، موقف دياب وساندي».

ساندي تمازح دياب

ومن جانبه، علقت ساندي عبر حساباتهما الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام مازحة: “خد متعملش مش من هنا، أنا عايزة الوزة بتاعتي يا دياب”، بينما علق دياب قائلا: “رجعي الوزة يا ساندي بدل ما أزعلك”.

أخر أعمال الفنان دياب

وكان أخر أعمال الفنان دياب هو مشاركته الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل مليحة، والعمل من بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان ومن تأليف رشا عزت النجار وإخراج عمرو عرفة، والعمل من إنتاج المتحدة وتدور الأحداث حول القضية الفلسطينية، وبالفعل بدأ صناعه مؤخرًا تصوير المشاهد الأولى للعمل.

أخر أعمال ساندي

وكان أخر أعمال ساندي هي أغنية بعنوان "أنت تقبل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منة القيعى وألحان عزيز الشافعى.

كلمات أغنية "أنت تقبل"

أنا مش هنكر إني لما رحت بجد مني انجرحت

مش ندم على قد ما لما شوفتك ويّ غيري اتوجعت

(سبتك أيوة سبتك مش هغير أنا في كلامي ولا اتراجعت (اتراجعت

(بس لما عرفت إن إنت قدرت تحب بعدي اتضايقت (اتضايقت

مش أناني برضو إنت لو مكاني

لو عرفت إني بقابل حد ثاني مش هتسأل؟

حتى لو مش ناوي ترجع

لو لقيتني في حضن غيرك مش هتزعل؟

طب فرضنا إني قبلت تكون لغيري إنت تقبل؟

(إنت تقبل؟ (تقبل؟

(كل الناس لاموني ليه بتسألي وقالوا لي إنت لسه (لسه

معذورين ما فات كثير عدى وقت كبير وليه بعملها قصة

(سبتك أيوة سبتك مش بغير أنا في كلامي ولا اتراجعت (اتراجعت

بس يمكن كان في عيني الغياب ده مش معناه إن إنت ضعت

هو إنت ضعت؟

مش أناني برضو إنت لو مكاني

لو عرفت إني بقابل حد ثاني مش هتسأل؟

حتى لو مش ناوي ترجع

لو لقيتني في حضن غيرك مش هتزعل؟

طب فرضنا إني قبلت تكون لغيري إنت تقبل؟

إنت تقبل؟ تقبل؟