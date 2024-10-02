لهذا السبب.. ميرنا نور الدين تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ميرنا نور الدين محرك البحث جوجل، بعدما شاركت جمهورها أمس بصور جديدة لها، ظهرت خلالها بفستان إسود كب، وتركت شعرها منسدلًا، ووضعت مكياجًا بالألوان الهادئة، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من الجمهور.

آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين



يشار أن آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين الدرامية، هو مسلسل "الحشاشين"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

طاقم عمل مسلسل "الحشاشين"





وشارك في مسلسل "الحشاشين" كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.



أحداث مسلسل "الحشاشين"

ودارت الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة في إطار تشويقي درامي تتوالى حلقات المسلسل