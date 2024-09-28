نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة فريق مسار إجباري.. حكيم يشعل المنيا الجديدة بإحتفالية ضخمة وكلمة مؤثرة عن سعادته الحقيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم حالة البهحة التي اشاعها الميجا ستار حكيم خلال إحيائه إحتفالية ضخمة أقيمت داخل نادي وادي دجلة المنيا الا أنه خطف قلوب محبيه من الجمهور الذي توافد من مختلف المحافظات وبخاصة أهل بلدته المنيا عندما وجه لهم كلمة مؤثرة عن سر سعادته الحقيقية.

حكيم يوجه رسالة للجمهور



وكشف حكيم في كلمته للجمهور ولأهالي بلدته المنيا عن سر سعادته الحقيقة قائلا: " كل الدنيا تعرف ان بداياتي من هنا.. من المنيا.. وكل الدنيا عارفه ان لكم فضل علي .. وديما بتباهي بده.. وكانت كل امنياتي وانا صغير هو ان اكون مشهور علشان تشجيعكم لي ما يروحش هدر..وبفضل ربنا وبتشجيعكم لي .. غنيت في كل مكان في العالم واسعدت وفرحت ناس كتير.. بس صدقوني انا ما بفرحش غير وانا في وسطكم.. علشان انتم أعز الناس عندي.. أهلي وعزوتي وناسي".

حكيم

تفاصيل إطلالة حكيم

حضر حكيم الحفل في كامل اناقته مرتيديا ملابس "كاجوال" وكان فى استقباله جورج ممدوح واندرو ايمن مسؤلي الشركة المنظمة برو آدز وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح اشعل الحفل بالعديد من وصلات الغناء والطرب علي مدى قرابة الساعتين بعدد كبير من اغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية منها "السلام عليكم" و"آه يا قلبي" و"حلاوة روح" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور بآداء استعراضي مبهر حصد المزيد من أجواء البهحة والإثارة.

حكيم

حكيم

حكيم

حكيم

حكيم

حكيم

حكيم

حكيم

تفاصيل الحفل

الحفل من تنظيم نيفين رشدي برو آدز وتميز بأجواء ومواصفات اللايف العالمية من صوت واضاءة ومؤثرات بصرية وfire works مبهرة وشارك في إحياء اولي فقراته فريق مسار إجباري الذي تألق بعدد كبير من أغانيه المميزة منها "زيك أنا "و "نهاية الحكاوي" و:تقع وتقوم "و "ريتك معايا" ورغم المسافة"، وغيرها.

حفل حكيم في المنيا الجديدة

حفل حكيم في المنيا الجديدة

حفل حكيم في المنيا الجديدة

حفل حكيم في المنيا الجديدة

حفل حكيم في المنيا الجديدة

حفل حكيم في المنيا الجديدة

حفل حكيم في المنيا الجديدة

حفل حكيم في المنيا الجديدة

حفل حكيم في المنيا الجديدة