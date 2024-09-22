نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية أحمد السقا في فيلم 'أحمد وأحمد' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع فيلم أحمد وأحمد التحضيرات النهائية للعمل، حيث تواصل الشركة المنتجة حاليًا ترشيح والتعاقد مع باقي النجوم المشاركين، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

تفاصيل شخصية السقا في فيلم "أحمد وأحمد"

ومن المقرر أن يظهر أحمد السقا خال أحمد فهمي، ويقعان في العديد من المواقف والأحداث في إطار أكشن كوميدي، ومن المقرر بدء تصوير أولي مشاهد العمل مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

أحدث أعمال السقا

ومن ناحية أخرى، تعاقد الفنان السقا مؤخرا على فيلم جديد بعنوان الديب، من المقرر أن يبدأ تصويره الشهر المقبل، وفيلم الديب كان يحمل في البداية إسم خبطة العمر، من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي، وايضا يواصل في الفترة الحالية تحضيراته لأكثر من عمل، منها الجزء الثاني من مسلسل العتاولة المقرر عرضه في رمضان 2025، وكذلك فيلم الجزيرة 3، من إخراج شريف عرفة وفيلم أرض زيكولا مع المخرج أحمد خالد موسى.

آخر أعمال أحمد فهمي

وكان اخر اعمال أحمد فهمي هو فيلم عصابة الماكس، والذي يظهر خلاله أحمد السقا ضيف شرف بشخصيته الحقيقية، والعمل من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، محمد أنور، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، عمرو يوسف، أكرم حسني، مي عمر، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، وعلاء مرسي، والفيلم قصة أماني التونسي، سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب، وإنتاج أحمد السبكي.

قصة فيلم عصابة الماكس

ويلعب فهمي خلال أحداث العمل شخصية المكسيكي وهو مجرم اسكندراني يسعى لتكوين عصابة من أجل تنفيذ مهمة جديدة وهي تهريب مومياء، ويشارك في بطولة الفيلم روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، محمد لطفي، وحاتم صلاح، ومن تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.

اخر اعمال أحمد السقا

وكان اخر اعمال أحمد السقا هو العتاولة، مكون من 30 حلقة، ويضم نخبة من النجوم بجانب السقا في قائمة أبطاله، ومنهم طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، وايضا فيلم "السرب" بطولة: النجم أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، أحمد حاتم، صبا مبارك، نيللي كريم.