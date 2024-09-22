نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الدراما والسينما.. 4 أعمال تنتظرها نسرين أمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة نسرين امين الفترة الحالية في أكثر من عمل، تعيش حالة من النشاط الفني، ترتبط بأكثر من عمل درامي وسينمائي، منها ما انتهت من تصويره وفي انتظار موعد العرض، والآخر مازال في مرحلة التحضير، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أعمال تنتظرها نسرين أمين..

فيلم جبل الحريم

انتهت الفنانة نسرين من تصوير فيلم جبل الحريم، والعمل يعتمد على البطولة النسائية دون ظهور أي رجال، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي يحمل مفاجآت عديدة، وشارك في البطولة سوسن بدر، وفاء عامر، نسرين أمين، نانسي صلاح، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، والفيلم من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة وإنتاج شركة بست ميديا بروداكشن.

فيلم الدشاش

كما تعاقدت نسرين على المشاركة في فيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، والمقرر بدء تصويره أول أكتوبر المقبل، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويشارك في البطولة محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، وليد فواز، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، رشوان توفيق، ومحمد يوسف أوزو، ومن تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

مسلسل حرب الجبالي

كما تنتظر نسرين أمين تحديد الموعد النهائي لعرض مسلسل حرب الجبالي الذي يدور في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، والمسلسل مكون من 45 حلقة، ومن بطولة أحمد رزق، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله، سوسن بدر، فردوس عبدالحميد، نسرين أمين، الراحل أشرف عبدالغفور، لقاء سويدان، أحمد عزمي، إنتصار، وأحمد الرافعي، والعمل من تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.

مسلسل العتاولة 2

وتعاقدت نسرين أمين على المشاركة في مسلسل العتاولة 2، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، باسم سمرة، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.

اخر اعمال نسرين أمين

كان اخر اعمال نسرين أمين هو فيلم "ولاد رزق – القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، وضيوف الشرف تايسون فيوري، كريم عبد العزيز، أسماء جلال والفيلم من تأليف صلاح جهيني وإخراج طارق العريان، وايضا مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر ويعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل.