نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء عزاء نجل المطرب الشعبي اسماعيل الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا مساء أمس رضا الليثي الشهير بـ “ظاظا الليثي” نجل مطرب المهرجانات إسماعيل الليثي، أثر سقوطه من الطابق العاشر من شرفه المنزل، ليلفظ أنفاسه الآخيرة في الحال، وكان يبلغ من العمر ٩ سنوات.

وبدأ منذ قليل مراسم العزاء في الطفل الراحل ظاظا الليثي في منطقة إمبابة، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

تفاصيل وفاة نجل إسماعيل الليثي

وقد أعلن الفنان حمو بيكا عن وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثي من خلال صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”



وكتب حمو بيكا: "إنا لله وإن إليه راجعون رضا ابن النجم اسماعيل الليثي في ذمه الله ربنا يرحمك ويصبر أهلك يارب".

