نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة فايزة أحمد.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل اليوم السبت 21 سبتمبر ذكرى رحيل الفنانة فايزة أحمد، التي رحلت عن عالمنا 1983، وهي واحدة من أشهر مطربات زمن الفن الجميل التي تميزت بصوتها العذب، وتميزت بالذكاء والإصرار والعزيمة.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ فايزة أحمد

نشأة فايزة أحمد



ولدت فايزة أحمد عام 1934، من أب سوري يدعى أحمد بيكو وأم لبنانية حرصت على تعليم ابنتها أصول الموسيقى، عاشت طفولة قاسية خالية من حنان الأب بعدما انفصل والدها عن والدتها.

تقدمت للإذاعة اللبنانية عندما بلغت سن الـ11 من عمرها حتى يتم إجازتها مطربة، إلا أنها لم تلق قبولًا في لبنان، ما جعلها تذهب لإذاعة دمشق ولم تحقق نجاحًا هناك أيضًا.

زيجات فايزة أحمد

تزوجت فايزة أحمد المونولوجست اللبناني عمر نعامي، بسبب ضغط والدتها، ولكن سرعان ما تم الطلاق بينهما بسبب عدم التوافق، وخرجت من زيجة فاشلة بابنتها فريال.





كانت الانطلاقة الحقيقية لفايزة أحمد عندما جاءت مصرعام 1956، وغنت أول أغنية في الإسكندرية، ثم تقدمت للإذاعة المصرية واعترفت بها لأول مرة مطربة عام 1959، وقدمت أغنية بعنوان أبشر غيرك.

سجلت الفنانة فايزة أحمد أكثر من 320 أغنية لإذاعة القاهرة و80 أغنية تلفزيونية وعشرات الحفلات في مصر.

تعاملت فايزة مع كبار الشعراء والملحنين أبرزهم الموسيقار محمد عبدالوهاب، ومحمد سلطان الذي جمعه بها علاقة حب توجت بالزواج وأثمرت عن توأمهما عمر وطارق.



أبرز أغانيها

يُذكر أن أغنية يا أمه القمر على الباب، التي غنتها في فيلم تمر حنة إنتاج 1957، هي من أشهر أغانيها، كما أبدعت في غناء عدد من الأغاني الأخرى أبرزها بتسأل ليه عليا، بريئة، حيران، مال عليا مال، بكرة تعرف يا حبيبي، بيت العز يا بيتنا، يا حلاوتك يا جمالك، حسادك علموك.