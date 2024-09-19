أوبريت "بداية جديدة" على مسرح روض الفرج

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أحمد جودة - القاهرة -

شهد مسرح السامر بالعجوزة عرض "طرح حرير" ضمن فعاليات مهرجان "مسرح الهواة" في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي".

العرض من إنتاج فرقة صوت بلادي المسرحية الحرة، بالتعاون مع جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية والمعاصرة، وتأليف شريف صلاح الدين، وإخراج أحمد لطفي.

قصة العرض والممثلون المشاركون

تدور أحداث العرض حول رسام يعيش في مرسمه محاطًا بذكرياته، ويواجه واقعة تجعله يستسلم لضعفه ومصيره. يشارك في العرض كريم الفقي ووفاء عبد الله، مع فريق من المبدعين في الديكور، الملابس، والإضاءة.

رؤية المخرج

أوضح المخرج أحمد لطفي أن العرض يستند إلى قصة واقعية، ويعكس الصراع النفسي بين الرسام وشخصية الفتاة الضحية التي تجسد شخصية الأم. وأشار إلى أنه أراد منذ التسعينيات تقديم هذا العرض، واستخدم ألوان إضاءة مختلفة لتوضيح مشاعر الانتقام.

تصريحات وفاء عبد الله

أكدت وفاء عبد الله، بطلة العرض، أن النص مليء بالإبداع ويتطلب تنقلات حركية مكثفة. وأشارت إلى أن دورها يعكس دوافع الانتقام منذ بداية الأحداث.

رأي لجنة التحكيم

شهد العرض حضور لجنة التحكيم المكونة من طارق الدسوقي، د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، وفادي فوكيه.

الندوة النقدية حول العرض

بعد العرض، تم عقد ندوة نقدية أدارها د. محمد زعيمة وشارك فيها د. حسام أبو العلا ود. طارق عمار. ناقشت الندوة استخدام الإضاءة والصوت، وأثنى النقاد على الأداء التمثيلي والإخراج المتميز الذي جعل العرض متماسكًا وجذابًا.

الإشراف على مهرجان "مسرح الهواة"

يُقام المهرجان تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، ويشارك فيه 11 عرضًا مسرحيًا تُقدم مجانًا للجمهور، وتستمر فعالياته حتى 21 سبتمبر.