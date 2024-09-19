نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أشرف عبد الباقي ضيف "سولد أوت" مع محمود سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج "سولد أوت" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على قناة "CBC"، الفنان أشرف عبد الباقى، في حديث عن أعماله التي قدمها ومشواره الفني الكبير والتحديات التي تعرض لها خلال رحلته.

موعد برنامج "سولد أوت كامل العدد"

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

آخر أعمال أشرف عبدالباقي

كان آخر أعمال أشرف عبد الباقي" مسرحية البنك سرقوه"، الذي دارت أحداثها في إطار كوميدي، حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخططوا بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

تفاصيل شخصية أشرف عبدالباقي في جولة أخيرة

كما شارك في مسلسل جولة أخيرة الذي قدم بطولته مع أحمد السقا، وجسد خلال الأحداث شخصية الكوتش تامبي وهو مدرب الـ MMA الخاص بـ يحيي، العمل مكون من 9 حلقات.

أبطال مسلسل جولة أخيرة

جولة أخيرة من بطولة أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، وسحر رامي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وحنان مطاوع، والمسلسل من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.