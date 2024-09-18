نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 3 أعمال دفعة واحدة.. زينة تعيش حالة من النشاط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف الفنانة زينة تصوير مشاهدها في أحدث أعمالها الفنية، حيث تعيش زينة حالة من النشاط الفني بمشاركتها في 3 أعمال دفعة واحدة، وهي فيلم الدشاش بطولة محمد سعد وبنات الباشا ومسلسل العتاولة الجزء الثاني في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025.

وكانت زينة قد نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي 2024 بمسلسل العتاولة التي شاركت فيه مع أحمد السقا وطارق لطفي، وفريدة سيف النصر.

زينة تبدأ تصوير بنات الباشا

أيضًا بدأت زينة خلال الفترة الماضية تصوير فيلمها الجديد بنات الباشا، والعمل مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي نُشرت في 2017، والفيلم يدور في إطار اجتماعي تشويقي.

وتظهر زينة وصابرين وناهد السباعي خلال الفيلم كعاملات في بيوتي سنتر، وكل منهن تملك قصة خاصة وتمر حياتها بأزمات عديدة، تكشف عنها الأحداث التي تحمل مفاجآت عديدة.

فيلم بنات الباشا، من بطولة زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، والأردنية تارا عبود، والعمل من سيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل.

مشاركة زينة مع محمد سعد

كما ستشارك زينة في بطولة فيلم الدشاش مع محمد سعد، ويعيدهما العمل إلى التعاون معًا بعد غياب 16 عام منذ أن تعاونا سابقا فيلم بوشكاش في 2008، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقتها.

فيلم الدشاش من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ومن بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، رشوان توفيق، وليد فواز، ومحمد يوسف أوزو، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

مشاركة زينة في العتاولة 2

كما تستأنف زينة تحضيراتها لمسلسل العتاولة 2 الذي يستكمل أحداث الجزء الأول من العمل، وتلعب خلاله شخصية الطباخة حنة وهي زوجة نصار فتيحة الذي يقدم شخصيته أحمد السقا ضمن الأحداث.

ومن المقرر عرض مسلسل العتاولة 2 في رمضان المقبل 2025، ويدور في إطار اجتماعي شعبي، ومن بطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.

أما العتاولة 1، فقدم بطولته أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، وكان من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.