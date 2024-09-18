نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تجري عملية جراحية.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواجد النجمة شيرين عبد الوهاب، حاليًا فى أحد المستشفيات بمنطقة الدقي، لإجراء عملية جراحية .



آخر أعمال شيرين عبد الوهاب



وطرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أحدث أغنياتها، عودتني الدنيا، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت، تصدرت الأغنية الترند فور نزولها.

تفاصيل ألبوم خلينا نحتفل

وطرحت شيرين عبدالوهاب الأيام الماضية ألبومها الجديد بعنوان خلينا نحتفل، وتم طرح 5 أغان منهم وهم: بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا، والتي تعاونت خلالهم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من بينهم تامر حسين، عزيز الشافعي، توما، وآخرهم تامر عاشور.