شاهد.. صبا مبارك تتألق خلال عرض أزياء فندي بميلانو

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أحمد جودة - القاهرة - حضرت الفنانة صبا مبارك، عرض أزياء Fendi الذي افتتح اليوم بإيطاليا، وخصوصًا مدينة ميلانو التي تشتهر بوجود بها أحدث صيحات الموضة، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها صورًا لها من عرض أزياء Fendi عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة الفنانة صبا مبارك

و ظهرت صبا، وهي ترتدي طقم عبارة عن قطعتين: تنورة وجاكت يصل إلى الركبتين ولقد نسقت مع اللوك حقيبة زرقاء من البراند العالمية، كما ارتدت بعض الأكسسورات التي أظهرت وأكملت جمال اللوك.

و علقت صبا على منشورها عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" قائلة: “أنا سعيدة جدًا لوجودي في ميلانو مع Fendi، لحضور عرضهم لربيع وصيف 2025 اليوم”.



و تابعت: "إنها أول مجموعة نسائية من احتفالهم بمرور 100 عام على تأسيس Fendi في عام 2025".

أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك

و الجدير بالذكر أن صبا تشارك في السباق الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل "الوهم"، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة القادمة.



و من ناحية آخرى، أن مسلسل "الوهم" الذي ستقوم بدور بطولته صبا تدور أحداثه في إطار رعب تشويقي، وسيكون 30 حلقة، وتقوم الشركة المنتجة في الوقت الحالي، بإنهاء التعاقدات مع جميع ابطال العمل.

العمل من تأليف أيمن الشايب، وإخراج وائل فرج، ومن المقرر أن تبدأ تصويره عقب انتهاء صبا مبارك من تصوير مسلسل "وتر حساس".



آخر أعمال الفنانة صبا مبارك

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك، هو فيلم "السرب" الذي طرح مؤخرا بدور العرض السينمائي، وهو بطولة كلًا من: مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، صبا مبارك، أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، دياب، أحمد حاتم وعدد من الفنانين، وتأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.



أحداث فيلم "السرب"

فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.