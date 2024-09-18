هكذا هنأت سيمون نادر حمدي بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت النجمة سيمون على معايدة الموزع نادر حمدي بمناسبة عيد ميلاده، من خلال مشاركتها بصورة لها برفقة الموزع نادر حمدي من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" كل سنة وانت طيب يا نادر انسانيا وفنيا عام سعيد ملئ بالنجاح أن شاء الله".



وأضافت:" أغنية كلمني عن نفسك من توزيع نادر حمدي، كلمات وألحان نورة العتيبي".



تعليقات الجمهور على منشور سيمون

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كل عام وانت بخير وصحة وسلامة، ربنا يوفقكم جميعا، ربنا يحفظكم من كل شر يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال سيمون الدرامية



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال سيمون، هي مشاركتها في مسلسل "صيد العقارب" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه ولاقى عدد كبير من المشاهدات وتفاعل الجمهور.

أحداث مسلسل "صيد العقارب"



تدور الأحداث حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي درامي مليئ بالغموض التي يجذب الجمهور لمتابعة الحلقات.

أبطال مسلسل "صيد العقارب"



يشارك في بطولة مسلسل "صيد العقارب" نخبة من النجوم ومنهم: غادة عبد الرازق، محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، أحمد ماجد، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، ومحمود عبد المغني كضيف شرف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.