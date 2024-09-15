نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلقة المقبلة.. الشاب خالد ضيف ببرنامج بيت السعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان الشاب خالد ضيفا علي برنامج بيت السعد، الذي يقدمه الشقيقان عمرو وأحمد سعد على قنوات MBC، في الحلقة المقبلة.

موعد عرض حلقة الشاب خالد في بيت السعد

وستُعرض حلقة الشاب خالد في بيت السعد يوم الأربعاء المقبل على mbc1 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ثم ستُعاد الحلقة يوم السبت المقبل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9 مساءً.

حلقة الشاب خالد في بيت السعد

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة mbc مصر علي موقع انستجرام، برومو حلقة الشاب خالد الذي كشف خلال اللقاء كواليس في مسيرته الفنية وحياته الشخصية والسر في وصوله إلى العالمية، كما سيقوم بالغناء مع أحمد سعد خلال الحلقة، ويغني أغنيته الجزائرية روحي يا وهران.

دويتو الشاب خالد وأحمد سعد

يُذكر أن الشاب خالد اجتمع مؤخرًا مع أحمد سعد في دويتو جديد بعنوان الزين، جمع بينهما لأول مرة، وتم طرح الأغنية بالأسبوع الماضي على يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، ألحان أحمد سعد، توزيع إيهاب كلوبيكس، ومكس أمير محروس.

كلمات أغنية الزين

كانت فين العيون دي

وكان فين الجمال ده

كانت فين السهرة دي

وكان فين القمر ده

كانت فين الضحكة دي

وكان فين الدلع ده؟

أنا بحب الحاجات دي

ده أنا بموت في الكلام ده

غي شوفتك هبلني الزين

يا عمري عينيك شابين

وین اداني عشقك وين

Ca veut dire ca y est

قلبي يبغيك أنتي

وين تروحي اديني معاك

ننسى روحي وما ننساك

وأنتي داويني بدواك

‏‏

يا عمري حياتي

نهديها لك أنتي

تعالي هنا مرة مرة

وأنا معاك كل مرة

ده أنت بس اللي في قلبي

والباقيين بره بره

قلبي ليك دقة دقة

ما تزقوش زقة زقة

ده أنت بس اللي في عيني

والباقين لا لا

غي شوفتك هبلني الزين

يا عمري عينيك شابين

وین اداني عشقك وين

Ca veut dire ca y est

قلبي يبغيك انتي

وين تروحي اديني معاك

ننسى روحي وما ننساك

وانتي داويني بدواك

يا عمري حياتي

نهديها لك أنتي