هكذا نعت فادية عبد الغني الفنانة ناهد رشدي

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة فادية عبد الغني الفنانة ناهد رشدي من خلال منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”، حيث كتبت: "حبيبتي الغاليه ناهد فقدك أحزنني واوجع قلبي وجالت الذكريات في خاطري أيام الدراسة في المعهد.

وأضافت:" لا أنسى ضحكاتنا لا أنسى طيبة قلبك عيد ميلادك اليوم في الجنه إن شاء الله اللهم اغفر لها وارحمها وأجعل ليلتها من أجمل لياليها".

أعلنت دينا سعد، ابنة الفنانة الراحلة ناهد رشدي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن وفاة والدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

توفيت الفنانة ناهد رشدي عن عمر يناهز 68 عامًا، مما أثار حالة من الحزن الشديد في الوسط الفني وبين محبي الفنانة الراحلة.

أبرز أعمال ناهد رشدي

تُعد الفنانة ناهد رشدي واحدة من الأسماء البارزة في تاريخ الدراما المصرية. اشتهرت بدورها المميز في المسلسل الشهير «لن أعيش في جلباب أبي»، الذي مثلت فيه مع الفنان الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل.

خلال لقاء سابق لها في برنامج «Its Show Time» عبر قناة «CBC»، تحدثت الفنانة ناهد رشدي عن إحدى اللحظات المؤثرة المتعلقة بابنتها دينا.

في ذلك اللقاء، روت ناهد رشدي قصة حدثت أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، والذي كان يشارك فيه الفنان الراحل نور الشريف.

كان المشهد يحتوي على عنصر درامي يتطلب تمثيل الضرب، والذي حاول نور الشريف تجسيده بطريقة واقعية.