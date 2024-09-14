"كانت سيدة رائعة ومحترمة".. عمرو محمود ياسين ينعي الراحلة ناهد رشدي

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى السيناريست عمرو محمود ياسين وفاة الفنانة ناهد رشدي، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر، وذلك من خلال من منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "ياسين":" لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله خبر حزين

الفنانه ناهد رشدي كانت سيدة رائعة ومحترمة وقديرة خبر وفاتها فاجئني إنا لله وإنا إليه راجعون".

نبذة عن ناهد رشدي



ممثلة مصرية، تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، عرفها المشاهدون من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التليفزيونية، وخاصة في فترة تسعينيات القرن العشرين، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت به خلال هذه الفترة “لن أعيش في جلباب أبي، أرابيسك”.

ناهد رشدي



آخر أعمال ناهد رشدي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ناهد رشدي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي تم عرضه في عام 2020.

أبطال وصناع مسلسل "شديد الخطورة"

وشارك في بطولة مسلسل "شديد الخطورة" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، أحمد صيام، حسني شتا، حمزة العيلي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي.

آخر أعمال عمرو محمود ياسين

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو محمود ياسين هو عرض مسلسل 55 مشكلة حب، والذي قام بكتابة والاشراف على كتابة ثلاث حكايات من أربع حكايات تضمنها المسلسل.





ويشار إلى أنه كتب حكاية ألفريدو من بطولة الفنانة إلهام شاهين والفنان أحمد فهمي وندى موسى وعابد عناني وأمير شاهين، وحكاية ما تيجي نشوف للفنانة هنا شيحة وطارق صبري وإسلام جمال ونبيل عيسى ونهى عابدين وحكاية عيشها بفرحة للفنان هاني عادل والفنانة هبة مجدي، ونور إيهاب وحنان سليمان ورانيا منصور وعايدة فهمي وحسن أبو الروس.



وكان عمرو محمود ياسين قد تعاون في كتابة الحكايات مع عدد من الكتاب الشبان أعضاء ورشة الكتابة الخاصة به، وهم سارة مصباح، ياسمين ميشيل، ولاء أمين وسهر حمزة.



وقام بإخراج حكاية الفريدو عصام نصار، بينما تولى إخراج حكاية ما تيجي نشوف محمد الخبيري، فيما تولى إخراج حكاية عيشها بفرحة ألبير مكرم.