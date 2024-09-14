نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. كاظم الساهر ينشر كواليس مع فرقته الموسيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان كاظم الساهر جمهوره بصورة له من كواليس عمل مع فرقته الموسيقية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “الساهر” قائلا :"من أسعد اللحظات في كواليس التمارين مع الأعزاء في الفرقة الموسيقية".

آخر أعمال كاظم الساهر





ويذكر أن آخر أعمال الفنان كاظم الساهر الغنائية، هو ألبومه “مع الحب”، والتي جاءت بعنوان الأغنية يا وفية، وألبوم يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك،أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته كتاب الحب.

كلمات أغنية يا وفية

ألله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏ألله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

ألله ألله يعلم يا وفَّية

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏

‏إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت

لا أستحي لو بين قدميك ارتميت

إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت

لا أستحي لو بين قدميك ارتميت

لو أنتِ سامحتِ وقلتِ لي تعال.. تعال

بكى قلبي فرحا ًودمع العين سال

بكى قلبي فرحا ًودمع العين سال

من قال لا يبكي الرجال

من قال لا يبكي الرجال

من من من من قال لا يبكي الرجال

من من من من قال لا يبكي الرجال

من من من من قال لا يبكي الرجال

من من من من قال لا يبكي الرجال

ألله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏ ألله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ