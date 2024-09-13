تكريم إيزابيل أدرياني في مهرجان الإسكندرية السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم -

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تكريم الفنانة الإيطالية إيزابيل أدرياني، وهي ممثلة ومخرجة ومنتجة حاصلة على شهرة دولية. تشتهر أدرياني بشغفها في سرد القصص وتنوع أعمالها عبر عديد من الفنون.

إنجازات أدرياني الفنية والأدبية

تمتلك إيزابيل خلفية غنية في الصحافة والتاريخ، حيث حصلت على درجة الدكتوراة في التاريخ، وقد مثلت في أكثر من 30 فيلمًا عالميًا. عملت بجانب نجوم كبار مثل جورج كلوني وبينيلوبي كروز. كما أبدعت في السينما الإيطالية بفيلم *Che bella giornata* الذي حقق إيرادات ضخمة.

اهتمامات أدرياني بالأدب والتاريخ

إلى جانب التمثيل، هي مؤلفة لسلسلة كتب *The DNA of Fairy Tales* التي تستكشف الأصول التاريخية للحكايات الشهيرة مثل "سندريلا". اهتمامها بالتاريخ المصري القديم، خاصة قصة "سندريلا" اليونانية التي تزوجت من فرعون، يعكس شغفها العميق بالحضارات القديمة، مما يجعل تكريمها في مهرجان الإسكندرية مميزًا.

أعمالها السينمائية المقبلة

أدرياني أيضًا مخرجة ومنتجة تعمل حاليًا على ثلاثة أفلام جديدة، من بينها *Magic Dreams* و*Fairy Garden*. وبفضل موهبتها المتنوعة، حصلت على عدد من الجوائز الدولية.

مهرجان الإسكندرية السينمائي

يُذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية ستُقام في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر 2024، تحت رعاية وزير الثقافة المصري ومحافظ الإسكندرية. يهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي بين دول البحر المتوسط وتكريم الشخصيات الفنية المتميزة.