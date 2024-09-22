مي كساب تمازح إيمان العاصي من أجل برغم القانون

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الفنانة مي كساب،على توجيه رسالة للفنانة إيمان العاصي عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك بعدما ربط قطاع كبير من الجمهور بين شخصيتها في برغم القانون ومسلسل جعفر العمدة، وشخصية ثريا.



وردت مي كساب، عبر حسابها على إنستجرام، على ربط الجمهور بين شخصية ثريا وبرغم القانون، قائلة: ثريا مسامحكي يا قلبي، إحنا المسلسل الجاي هنطلع أخوات وحبايب.

أحداث مسلسل برغم القانون



وتدور أحداث مسلسل برغم القانون، حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها أحمد دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت طفلين ليلى وهاشم، ويسلط العمل الضوء على مجموعة من القضايا المهمة التي تواجه المجتمع المصري اليوم.

أبطال مسلسل برغم القانون



ويشارك في بطولة مسلسل برغم القانون، بجانب إيمان العاصي، عدد من النجوم أبرزهم: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

آخر أعمال مي كساب

والجدير بالذكر آخر أعمال مي كساب أغنية قطة، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

