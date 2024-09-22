نقل الفنانة أثار الحكيم للمستشفى.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الإعلامي عمر زهران عن دخول الفنانة أثار الحكيم للمستشفى من خلال حسابه الشخصي على موقع" فيسبوك "

وقال عمر زهران: "دعواتكم للعزيزة الغالية النجمة آثار الحكيم بعد نقلها للمستشفى.. شفاها الله وعافاها الحكيم".

وكشف أشرف زكي في تصريحات صحفية حقيقة الأمر موضحا أنها ذهبت من أجل إجراء فحوصات طبية

حلت الفنانة دينا، ضيفة مؤخرًا على برنامج “القاهرة اليوم” المذاع عبر قنوات “ألفا” المشفرة، ويقوم بتقديمه الفنان إدوارد.

وعلقت دينا على صورة الفنانة المعتزلة آثار الحكيم، مؤكدة أن الجميع أصبح على علم بأزمتهما أثناء تصوير أحد الأعمال الدرامية، وقائلة:“بعد ما فات العمر ده كله، آثار الحكيم صعبانة عليا إن قلبها بيفكر كده، إنها بتصرف كده وبتئذي الناس”.

آثار الحكيم هي فنانة حظيت بشهرة وجماهيرية واسعة وحاصلة على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة عين شمس بدأت مسيرتها الفنية منذ منتصف السبعينيات، خلال دورها في مسلسل "بلا عتاب