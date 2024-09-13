بعد عرض أول حلقتين.. مسلسل إنترفيو يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل إنترفيو أحدث أعمال منصة watch it الأصلية، قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة في مصر وخارجها من كل دول العالم ودول الخليج، وذلك بعد عرض أول حلقتين من المسلسل على المنصة يوم 11 سبتمبر من الشهر الجاري محققًا نسب مشاهدة مرتفعة عالية.



منصة watch it تروج للمسلسل

وقامت المنصة بالترويج للمسلسل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتبت معلقة: "مسلسل انترفيو تصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر ودول الخليج وجميع أنحاء العالم، اتفرج على أول حلقتين من مسلسل انترفيو من إنتاجات WATCH IT الأصلية، يُعرض حصريًا كل أربعاء ١٢ صباحًا.. اشترك الآن بباقات جديدة تبدأ من ١٤.٩٩ج في الشهر ١٤٩.٩٩ج في السنة! watchit.com.. إنتاجات WATCHIT الأصلية".

قصة مسلسل إنترفيو

تدور قصة مسلسل "إنترفيو" حول فتاة محللة بيانات، تظهر بـ 3 شخصيات، لديها ذكاء كبير، وتتمنى أن تعيش حياة طبيعية، وتذهب ﻹجراء مقابلة عمل، لكنها لم تكن تعلم أن هذه المقابلة ستقلب حياتها رأسًا على عقب، وتتوالى الأحداث وتجسد رنا رئيس خلال المسلسل 3 شخصيات مختلفة ليست لها علاقة ببعضها البعض.

دور رنا رئيس في مسلسل إنترفيو

وتجسد رنا رئيس خلال أحداث المسلسل، الذى يعد أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما، دور محللة بيانات في إحدى الشركات الكبرى وتظهر بثلاث شخصيات مختلفة.

ويعد مسلسل "إنترفيو" أحد الإنتاجات الأصلية والحصرية لمنصة watch it، وذلك في إطار دعمها المواهب الشابة وتصعيدهم لأدوار البطولة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل إنترفيو

يشارك في بطولة مسلسل إنترفيو بجوار رنا رئيس، كل من: خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، أبرزهم إسعاد يونس، وإخراج أحمد خالد أمين.

مواعيد عرض مسلسل إنترفيو

يعرض مسلسل إنترفيو بطولة رنا رئيس بواقع حلقتين كل يوم أربعاء أسبوعيًا، حيث تعرض الحلقات الجديدة على منصة watch it من مسلسل إنترفيو في الثانية عشر بعد منتصف الليل.