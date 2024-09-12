انت الأن تتابع خبر يوري مرقدي يعود بشوجر دادي بعد غياب 8 أعوام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أثار الفنان اللبناني يوري مرقدي الجدل بعد طرح أغنيته الجديدة شوجر دادي بعد غياب دام أكثر من 8 أعوام، وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث .



وقال يوري مرقدي إنه يعتزم تقديم أغان جديدة بأسلوب "عرابيزي" يجمع بين اللونين العربي والأجنبي.



وأضاف أن هذا الأسلوب يلقى رواجا في أمريكا والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن سكان العالم العربي أصبحوا يتحدثون بهذه الطريقة.



وتابع: "في كل الدول العربية وفي مصر تجد الشباب عائدين من الساحل الشمالي ويقولون: واو كانت ليلة كول وهكذا، والفن لازم يحاكي الشباب" .