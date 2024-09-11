نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشرنوبي يطرح أجدد أعماله الغنائية "حالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح الفنان محمد الشرنوبي، منذ قليل اليوم الأربعاء الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري لهذا العام الحالي 2024، أغنية جديدة بعنوان "حالي"، ولقد قام شرنوبي بطرحها على حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية ومحطات الراديو، ويستعرض دوت الخليج الفني لكم في السطور التالية الآتية أبرز تفاصيل أغنية "حالي".



تفاصيل أغنية "حالي"



و جاءت أغنية "حالي" من كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، تسجيل خالد سند، ولقد تفاعل الجمهور مع الأغنية فور طرحها ولاقت إعجاب الجمهور بشدة.

محمد الشرنوبي يروج لأحدث أغانيه “حالي” عبر “إنستجرام”



جاءت كلمات أغنية "حالي" كالتالي:



جربت كل حاجه

عشان انسى وفشلت

فى بعدك اتقتلت

عطلت دبلت

مش عايزه اعيش فى دنيا

انت مش فيها ثانيه

وعايز فرصه تانيه

بحبك مازلت

جربت كل حاجه

عشان انسى وفشلت

فى بعدك اتقتلت

عطلت.. دبلت

مش عايز اعيش فى دنيا

انتى مش فيها ثانيه

وعايز فرصه تانيه

بحبك مازلت

يا وردة الربيع

بضيع بضيع

حالي بعدك وضيع

وفينك انتي فين

جمالك البديع

الشوق عدى الحدود

الشوق فوق الفظيع

شاريكي ومش هبيع

وحالي يصعب عليكي حالي

لو تسالي صحابي

هتعرفي عذابي

طول بعدك وانشغالي

لو كنت لسه غالي

هترجعي في كلامك

وحشني كتير سلامك

وبيكي العمر

حالي

يصعب عليكي حالي

لو تسألي صحابي

هتعرفي عذابي

طول بعدك وانشغالي

لو كنت لسه غالي

هترجعي في كلامك

وحشني كتير سلامك

وبيكي العمر حالي

وآه يا حبيبه

آه آه

آه يا حبيبه

آه

ما بينا مية حكايه

هقول ايه ولا ايه؟

انا عارف ان انتي عارفه

بحبك قد ايه

وزعلتك كتير

لكن قلبك كبير

وهتسامحي وتمحي

فراق طويل كتير

وحالي

يصعب عليكي حالي

لو تسألي صحابي

هتعرفي عذابي

طول بعدك وانشغالي

لو كنت لسه غالي

هترجعي في كلامك

وحشني كتير سلامك

وبيكي العمر

حالي

يصعب عليكي حالي

لو تسألي صحابي هتعرفي عذابي

طول بعدك وانشغالي

لو كنت لسه غالي

هترجعي في كلامك

وحشني كتير سلامك

وبيكي العمر حالي

وآه يا حبيبه

آه آه

آه يا حبيبه آه

آخر أعمال محمد الشرنوبي

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال شرنوبي، أغنية "ملكة زمانك" وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبي، وتُعد تلك الأغنية الأولى بعد الأزمة التي واجهها في حذف أغانيه، بسبب أزمته مع الشركة التي تعاقد معها سابقا.



كلمات أغنية "ملكة زمانك"



الحال ده يعني يرضي مين؟

مش كان زمانا كويسين

معقولة يعني في كلمتين

يتهدوا سنين



كان بينا بكره أدي مجاش

كان في سكك ومروحنهاش

كان في حياه وماعيشنهاش

سيبناها لمين؟

طب ده انتي معايا

كان زمانك

ملكة زمانك

قلبي الغالي رخص عشانك

ليه اخترتي نغيب

ده انا كنت هكون واحد بدالي

واسهر ليالي يعني هعيش الجاي لحالي

ملكيش فيه نصيب

لو كنتي معايا

كان زمانك

ملكة زمانك

قلبي الغالي رخص عشانك

ليه اخترتي نغيب

ده انا كنت هكون واحد بدالي

واسهر ليالي يعني هعيش الجاي لحالي

ملكيش فيه نصيب

وقت ما اخترتي الغياب

كنتي قولي

نكون صحاب

حتي كنا نلاقي باب

يوصل لرجوع

كان زماننا مكملين

عندك ده ودانا فين

زعلانه بتعاتب حزين

ومفيش موضوع

طب ده انتي معايا

كان زمانك

ملكة زمانك

قلبي الغالي رخص عشانك

ليه اخترتي نغيب

ده انا كنت هكون واحد بدالى

واسهر ليالي يعني هعيش الجاي لحالي

ملكيش فيه نصيب

لو كنتي معايا

كان زمانك

ملكة زمانك

قلبي الغالي رخص عشانك

ليه اخترتي نغيب

ده انا كنت هكون واحد بدالى

واسهر ليالي يعني هعيش الجاي لحالي

ملكيش فيه نصيب