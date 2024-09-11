انت الأن تتابع خبر ياسمين الخطيب تهاجم مها أحمد وتوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجمت ياسمين الخطيب مها أحمد الت أكدت أنها لن تترك التيكتوك طالما يدر عليها الأموال، كما أكدت أنها على استعداد تام أن تعمل لدى شيوخ الخليج، وكلها تصريحات مسيئة لمصر حيث أن مها أحمد تحسب على مصر أنها فنانة مصرية، ومواطنة من أبناء البلد.

ياسمين الخطيب تهاجم مها أحمد

هاجمت ياسمين الخطيب مها أحمد بسبب تصريحاتها الغريبة، والتي من العجيب أن تخرج من فنانة لها رصيد فني، وكانت لها محبة كبيرة في نفوس المصريين، ويذكر أنها وجهت رسالة للمستشار تركي آل الشيخ، حتى يستجيب لطلب مها أحمد ويجعلها تعمل في أحد الأفلام التي يقدمها موسم الرياض.

تصريحات ياسمين الخطيب ضد مها أحمد

قالت ياسمين الخطيب كلمات ضد مها أحمد، وفي نفس الوقت وجهت رسالة للمستشار تركي آل الشيخ وقالت: “أناشد المستشار تركي آل الشيخ بالاستجابة العاجلة لطلب مها أحمد..شوفولها شغلانة تنتشلها من السقوط، ومن الهوان المُخجل إللي يبدو إنها ألفته، وتعفينا إحنا من قلة القيمة دي، ومن لسانها إللي بيدلدق قلة أدب ووقاحة.. إيه يا شيخة القرف ده!”.

ياسمين الخطيب تهاجم مها أحمد

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