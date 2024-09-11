نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه بساعات قليلة.. أحمد حاتم يروج لفيلم "عاشق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شارك الفنان أحمد حاتم، صورة جديدة للبوستر التشويقي للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام"، وظهر أحمد حاتم وبجواره الفنانة أسماء أبو اليزيد تحتضنه وهي تبتسم مما يثير دهشة الجمهور أكثر وأكثر وخاصة بعد مشاهدة البرومو التشويقي للفيلم "عاشق".

و علق أحمد على صورة البوستر التشويقي للفيلم "عاشق" قائلًا: "11 سبتمبر بجميع دور العرض بإذن الله يعجبكم"، وآخذ أحمد يواصل الترويج لفيلم "عاشق" على "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري قائلًا: "بكرة بجميع دور العرض في مصر".

الفنان أحمد حاتم يشوق جمهوره لفيلم “عاشق”



قصة فيلم "عاشق"

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين الشاب مالك والفتاة فريدة، حيث يعمل مالك معالج لحالات الإدمان، بينما فريدة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان وتدور الأحداث في إطار تشويقي مما يجذب الجمهور لمشاهدة فيلم "عاشق" فور عرضه.

أبطال فيلم "عاشق"

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين.



قصة مسلسل "عمر أفندي"



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم مسلسل “عمر أفندي” والتي تدور قصته حول "علي التهامي" الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه، وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعا عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سردابا سريا فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان في ما مضى بانسيون، تتوالى زياراته واكتشافاته وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذي يربط بين زمنين.



أبطال مسلسل عمر أفندي



و ينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.