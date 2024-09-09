مريم الجندي تبدأ تصوير فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الفنانة مريم الجندي تصوير دورها في فيلم "الهنا اللي انا فيه"، وهو العمل الذي يجمعها مع الفنانين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس.

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

فيلم الهنا اللي أنا فيه بطولة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس ومريم الجندي وحاتم صلاح ومن تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي ومن المقرر التعاقد مع عدد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.

تعاقد مريم الجندي على العتاولة 2

وتعاقدت الفنانة مريم الجندي علي الجزء الثاني من مسلسل العتاولة المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025، وهو العمل المتوقع تحقيقه لنجاح كبير خاصة بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول منه.

أحدث أعمال مريم الجندي

وشاركت مريم الجندي مؤخرًا في مسرحية "ميمو" بطولة أحمد حلمي، وتدور أحداثها حول "مسعود" وهو شاب فاشل ومُهمَش من قِبل أسرته والمجتمع، حتى يقرِّر أن يسلك طريق السوشيال ميديا وهو طريق النجاح السهل، ليثبت جدارته ونجاحه من خلاله إلا أن ما يحدث يكون بعكس توقعاته والخطة التي رسمها لنفسه ولأحلامه.