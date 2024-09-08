نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يثير الجدل برسالة غامضة عن شخصية مشهورة: أهبل وفاضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أثار تامر عاشور جدلا واسعًا برسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع إكس عن شخصية عامة.



وقال:"طب هو أهبل وفاضي انتم كمان لما يسألكم هاتولي عمل واحد نجح في 2024.. المفروض انتوا كصحفيين تقولوا مفيش!!".

حفل تامر عاشور في جدة

أحيا الفنان تامر عاشور حفل غنائي بجدة والذي يُقدم خلاله مُختارات من أبرز أعماله الغنائية التي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور ضمن حفلات موسم جده، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية

آخر أعمال تامر عاشور

طرح الفنان تامر عاشور مؤخرًا أحدث أغنياته وهي أغنية "وداع وداع" وسرعان ما لقت الأغنية إشادات واسعة وحققت نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتحتل الأغنية الآن التريند الخامس عشر عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 2 مليون مشاهدة.

تفاصيل أغنية وداع وداع



وأغنية "وداع وداع" هي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر: صقر.

كلمات أغنية "وداع وداع" لـ تامر عاشور



جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك

أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب