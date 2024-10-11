انت الأن تتابع خبر الصحة اللبنانية تعلن حصيلة جديدة لضحايا غارة بيروت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على بيروت أمس الخميس أدت إلى سقوط 22 قتيلا و117 جريحا، مشيرة إلى استمرار إزالة الأنقاض لانتشال جثث 5 ضحايا تحت الركام.

ومساء أمس الخميس استهدفت غارة إسرائيلية منطقتي النويري والبسطة الفوقا في بيروت.

وأفادت مصدر إعلامي، أن الغارة استهدفت مبنى سكنيا في حي مكتظ بالسكان بمنطقة النويري.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن مسؤول التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا كان المستهدف، فيما أكدت مصادر متعددة نجاة صفا.