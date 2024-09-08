نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد لـ جمهور أربيل بالعراق:" اتبسطت معاكم جدًا جدًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان أحمد سعد عن سعادته البالغة بالنجاح الذي حققه حفله الآخير في أربيل بالعراق، ووجه رسالة للجمهور، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "سعد" مجموعة من صور الحفل، وعلق عليها قائلا:" أول مرة مع جمهور أربيل العراق، والحقيقة أنا اتبسطت معاكم جدا جدا، إيه الناس الحلوة دي".

منشور أحمد سعد

وقدم سعد مجموعة من أشهر أغانيه التي نالت إعجاب الحضور، مما جعل الحفل يتوج بنجاح باهر. تعكس هذه الفعالية مدى شعبية أحمد سعد في الوطن العربي، وحرصه على تقديم أفضل العروض لجمهوره.

آخر أعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر أنه قد طرح الفنان أحمد سعد مؤخرًا أحدث أعمالهم الغنائية التي تحمل اسم "بنت ناس" وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها وسرعان ما انتشرت الأغنية بين الجمهور، ويذكر أن الأغنية قد تصدرت التريند بعد طرحها بساعات قليلة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية.



وتحتل الأغنية الآن التريند الثاني عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو مليون و100 ألف مشاهدة وذلك بعد أيام قليلة من طرحها.