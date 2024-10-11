انت الأن تتابع خبر سعر 1000 ريال سعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 اكتوبر 2024 بالسوق السوداء والبنوك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع استمرار التقلبات في أسواق الصرف، يبحث الكثيرون عن أحدث أسعار العملات لتوجيه قراراتهم المالية. في هذا التقرير، نلقي الضوء على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك، اليوم الجمعة. سنستعرض الأسعار الرسمية والاحتياجات المتزايدة لتتبع تحركات العملة، مما يساعد الأفراد والمستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة.

نقدم لكم في هذا التقرير

أحدث أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك، وذلك بتاريخ اليوم الجمعة.

أسعار الريال السعودي في البنوك

البنك المركزي المصري: سعر البيع: 12.93 جنيه سعر الشراء: 12.90 جنيه

البنك الأهلي المصري: سعر البيع: 12.93 جنيه سعر الشراء: 12.88 جنيه

بنك مصر: سعر البيع: 12.93 جنيه سعر الشراء: 12.88 جنيه

بنك الإسكندرية: سعر البيع: 12.92 جنيه سعر الشراء: 12.89 جنيه

بنك القاهرة: سعر البيع: 12.94 جنيه سعر الشراء: 12.89 جنيه

أسعار الريال السعودي في السوق السوداء

في السوق السوداء، ارتفع سعر الريال السعودي بشكل ملحوظ عن أدنى مستوياته في الأيام الماضية، حيث سجل: