انت الأن تتابع خبر عاجل السعودية تفرض شرط جديد لتأشيرات الزيارة العائلية بدءا من اليوم ! اليك التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر تأشيرة الزيارة العائلية واحدة من التأشيرات التي توفرها الحكومة السعودية للأجانب المقيمين في المملكة، مما يمكنهم من استقدام عائلاتهم إلى البلاد. يمكن الحصول على هذه التأشيرة عبر وزارة الخارجية السعودية، ولكن يجب الالتزام بشروط وضوابط معينة. في هذا المقال، سنستعرض الشروط اللازمة لاستخراج تأشيرة الزيارة العائلية، بالإضافة إلى شرط إلزامي جديد.

الشرط الإلزامي لاستخراج التأشيرة

وفقًا لوزارة الخارجية السعودية، فإن الشرط الأساسي لاستخراج تأشيرة الزيارة العائلية هو أن يكون الزوار من الأقارب من الدرجة الأولى، مثل الوالدين، الزوجة، الأبناء، والأخوات.

الشروط العامة لاستخراج التأشيرة

إلى جانب الشرط الأساسي، حددت وزارة الخارجية عددا من الشروط الأخرى التي يجب توفرها، منها:

تعبئة النموذج الإلكتروني: يجب تعبئة النموذج عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية، وختمه من الغرفة التجارية أو جهة العمل.

تقديم مستندات الهوية: يجب أن يكون جواز السفر ساريًا لأكثر من ستة أشهر، وتقديم صورة من الصفحات الرئيسية لجواز السفر.

إثبات العلاقة: تقديم أوراق تثبت صلة القرابة بين طالب الزيارة والمقيم في المملكة.

صورة شخصية: تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء.

خطوات استخراج تأشيرة زيارة عائلية

يمكن تقديم الطلب عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية.

الموافقة على التعهد.

إدخال البيانات الشخصية: مثل رقم الإقامة وتاريخ الانتهاء.

إدخال بيانات الزوار: مثل الغرض من الزيارة.

إضافة المطلوبين للزيارة.

مراجعة الطلب ثم تقديمه.

المستندات المطلوبة

تشمل المستندات المطلوبة لاستخراج تأشيرة زيارة عائلية:

صورة عن الدعوة الصادرة من وزارة الخارجية.

جواز سفر صالح.

صورة شمسية.

مستندات تثبت العلاقة، مثل إخراج قيد عائلي.

رسوم استخراج التأشيرة

تختلف رسوم استخراج تأشيرة الزيارة العائلية بناءً على مدة الإقامة:

300 ريال لفترة تتراوح بين 14 يومًا إلى 3 أشهر.

3000 ريال لفترة 6 أشهر.

5000 ريال لفترة سنة.

8000 ريال لفترة عامين.

تمديد تأشيرة الزيارة

يمكن للمقيمين تمديد تأشيرة الزيارة عبر منصة "أبشر"، شرط أن تكون التأشيرة سارية المفعول. رسوم التمديد هي 100 ريال سعودي.

امتيازات جديدة

أعلنت وزارة الداخلية عن تسهيلات جديدة لحاملي تأشيرات الزيارة، تشمل إمكانية تحويل تأشيرات الأطفال دون 18 عاما إلى إقامة نظامية، بشرط أن يكون للأبوين إقامة نظامية.

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