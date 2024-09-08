نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داليا البحيري تشيد بمسرحية حاجة تخوف للمخرج خالد جلال.. فماذا قالت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت الفنانة داليا البحيري بالعرض المسرحي “حاجة تخوف” للمخرج خالد جلال، حيث حرصت على مشاركة جمهورها بمجموعة صور من كواليس العرض، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





منشور داليا البحيري

وأرفقت بالصور تعليقًا قالت فيه: "لما تحضر مسرحية للمخرج الكبير صانع النجوم دكتور خالد جلال يبقى خليك متأكد إنك حتشوف عمل فني جديد في كل شيء، حتضحك وتبكي وتنبهر وتحزن وتفكر وتسقف كتير كتير أوي، حتشوف مصر الولادة وتفرح بشبابها الموهوب اللي مفيش منه في أي مكان في العالم، كل اللي ينقصه هو حد يؤمن بيه بجد ويديله شوية إمكانيات بسيطة وشوف أحلى شباب واتفرج على الإبداع".

وأضافت:" شكرًا دكتور خالد جلال ربنا يسعدك ويوفقك زي ما بتسعد الناس.. انت عظيم شكرا صديقتي الجميلة الإعلامية حنان مفيد فوزي على الدعوة الجميلة، وحقيقي انبسطت جدا جدا بالعرض، وخصوصا بشريف حليم اللي عمل هو وكل زمايله عظمة، حاجة تخوف مسرحية متفوتكوش على مسرح مركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية".

وتابعت:" سعدت جدًا بلقاء صديقي وأخي المخرج الكبير محسن رزق والفنان علاء عيد والشاعر الكبير جمال بخيت والكوميديان الجميل سليمان عيد، والمنتج الكبير جابي خوري ومجموعة كبيرة من النجوم والمخرجين.. شكرا جزيلا علي اليوم الرائع".



تعليقات الجمهور على منشور داليا البحيري

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، المسرحية جميلة، وغيرها من التعليقات.

