نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد شباط يرفع حماس جمهوره بمسلسل "انترفيو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفع الفنان السوري خالد شباط مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف عن البوستر الرسمي لأحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "انترفيو"،

من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفق بالبوستر تعليقا قال فيه :" رامي صاحب The Match MaKer،وهدفه الأساسي تطوير التطبيق،مسلسل انترفيو من انتاجات WATCH IT, الأصلية يعرض حصريا ابتداء من 11 سبتمبر".

تعليقات الجمهور على منشور خالد شباط

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال خالد شباط

والجدير بالذكر آخر أعمال خالد شباط مسلسل عتبات البهجة، والتي حازت على إعجاب الجمهور.

وتدور أحداث المسلسل حول "بهجت الأنصار" الذي يؤدي دوره الفنان يحيى الفخران، وقد أحيل على المعاش، وبدأت الوحدة تغزو حياته، لكنه لم يستسلم لهذه المشاعر القاتلة.

فمن خلال علاقته القوية بأحفاده، يتعرف على عالم السوشيل ميديا، ويصبح فردًا فعالًا ومؤثرًا عبر الفضاء الإلكتروني، ويعكف عل تقديم محتوى على الإنترنت باسم "عتبات البهجة" والعمل عن قصة الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، عن روايته التي تحمل نفس الأسم.

يذكر أن المسلسل عدد حلقاته مكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وفكاهي وأسري.