نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالدهبي اللامع.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة غادة عبد الرازق الانظار من احدث ظهور لها، بعدما شاركت صورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

أحدث ظهور لـ غادة عبد الرازق

وتألقت غادة بإطلالة جذابة بفستان ذهبي لامع قصير، مع شال صيفي من اللون الفضي وشنطة من اللون الجنزاري، اختارت لوك جديد لشعرها وخطفت الأنظار بجمالها وتفاعل معها جمهورها خلال التعليقات.

غادة عبدالرازق تكشف عن رأيها في الحالة الفنية المصرية

سبق، كشفت الفنانة غادة عبدالرازق في تصريحات تلفزيونية عن رأيها في الحالة الفنية المصرية في الوقت الحالي، وقالت غادة: «الصحة الفنية المصرية للأسف مبقتش بالقوة بتاعة زمان، النصوص بقت ضعيفة والمؤلفين يستسهلوا أو يفصلوا على مقاس النجم»، وايضا صرحت من قبل تفاصيل زيجاتها والتى تخطت الـ12 مرة.

آخر أعمال غادة عبد الرازق السينمائية

وكان آخر أعمال غادة عبد الرازق في السينما هو فيلم "تاني تاني"، ويعد عودة لها للسينما بعد غياب دام لسنوات طويلة، ويشاركها عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وأمير صلاح الدين، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسين، وإخراج شريف إسماعيل.

قصة فيلم تاني تاني

ويناقش الفيلم فكرة الصداقات القديمة التي تختفي ثم تعود بعد سنوات طويلة خاصة بين الرجل والمرأة مما يعيد الذكريات من جديد وتنشأ قصص حب بين الطرفين، وتظهر غادة خلاله بشخصية سيدة تعمل في بنك، أما أحمد آدم فيعمل في البورصة ويدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الفوز بقلب غادة عبدالرازق خلال الأحداث.

آخر أعمال غادة عبد الرازق في الدراما

بينما آخر أعمالها في الدراما هو مشاركته في موسم رمضان 2024 بمسلسل "صيد العقارب"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم: رياض الخولي، سيمون، منال سلامة، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، محمد علاء، العمل من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، وشارك في بطولة العمل كل من مي سليم، محمد القس، ليلى زاهر، أحمد مجدي والراحل مصطفى درويش، وعدد آخر من النجوم