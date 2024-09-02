حفلًا موسيقيًا مرتقبًا لعمر خيرت في دار الأوبرا.. تعرف على موعده

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الموسيقار البارز عمر خيرت لإحياء حفلين موسيقيين على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في 23 و24 سبتمبر الجاري.

يشكل هذا الحدث مناسبة مميزة لمحبي الموسيقى الكلاسيكية والعربية الأصيلة، حيث يتوقع أن يشهد الحفلان حضورًا جماهيريًا كبيرًا يليق بمكانة خيرت الفنية.

الحفلان سيوفران لجمهور الموسيقار فرصة للاستمتاع بمزيج من أرقى وأجمل المقطوعات الموسيقية التي قدمها خيرت على مدار مسيرته الطويلة.

مستوى الحفل السابق في مهرجان القلعة

في آخر حفلاته التي أقيمت ضمن مهرجان القلعة، قدم عمر خيرت عرضًا موسيقيًا رائعًا بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة تحت قيادة المايسترو ناير ناجي.

تميز الحفل بتقديم مجموعة من أبرز أعمال خيرت مثل "مسألة مبدأ"، "زي الهوا"، و"صابر يا عم صابر".

كما استمتع الجمهور بمقطوعات موسيقية شهيرة أخرى مثل "إعدام ميت"، "البخيل وأنا"، و"قضية عم أحمد". هذه الأعمال، بجانب العديد من المقطوعات الأخرى، تمثل جزءًا كبيرًا من الإرث الموسيقي الذي ساهم خيرت في تشكيله وتطويره.

فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين

شهد مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الـ32 برنامجًا متنوعًا ومميزًا.

تضمنت الفعاليات عددًا من الفنانين والمجموعات الموسيقية التي قدمت عروضًا مختلفة على مدار المهرجان. من بين المشاركين كانت الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، وفرقة الموسيقى العربية بالتعاون مع مركز تنمية المواهب.

كما تضمنت الفعاليات حفلات موسيقية تحت عنوان "أغاني وردة" بقيادة علاء عبد السلام، وعروضًا من فريق بلاك تيما، والفنان لؤي وفرقته.

أيضًا، قدم المهرجان عروضًا من الفنان عمرو سليم، والفنان حمزة نمرة، وفريق جلاس أونيون.

بالإضافة إلى ذلك، استمتع الجمهور بأمسية صوفية مع الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي.

ومن بين الفقرات الأخرى كانت عروض الفنانة دينا الوديدي، الفنانة نادية مصطفى، والفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة أحمد فرج.

كما تم تقديم ليلة صوفية مع فرقة الإنشاد الديني، وأمسية موسيقية مخصصة لأغاني عبد الحليم حافظ بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغني وقيادة مصطفى حلمى.

هذا التنوع في الفعاليات يعكس حرص المهرجان على تقديم تجربة موسيقية متنوعة تلبي أذواق الجمهور وتعرض

