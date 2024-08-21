نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عارفة عبد الرسول تدعم رانيا يوسف في إطلاق أغنيتها الأولى "ليك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة عارفة عبد الرسول تعليقًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أعربت عن دعمها للفنانة رانيا يوسف بمناسبة إطلاق فيديو كليب "ليك"،ووصفت عارفة عبد الرسول هذه الخطوة بـ "حركة جريئة" وأكدت أن "من لا يغامر لا يفوز".

رانيا يوسف تطلق أغنيتها الأولى "ليك"

طرحت الفنانة رانيا يوسف أغنيتها الأولى بعنوان "ليك" حصريًا على موقع يوتيوب وإحدى المنصات الرقمية.

ونشرت رانيا الفيديو كليب عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث علقت قائلة: “أشارككم أولى أغنياتي ليك، تجربة جديدة وأتمنى أن تنال إعجابكم”.

الأغنية من كلمات سمير طارق وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق، فيما قام بإخراج الكليب بتول عرفة.

رانيا يوسف تشارك في مسلسل "عمر أفندي"

في الوقت ذاته، يعرض لرانيا يوسف حاليًا مسلسلها الجديد "عمر أفندي"، الذي كان يحمل سابقًا اسم "السرداب" قبل تغييره.

المسلسل اجتماعي كوميدي رومانسي، ويشارك في بطولته أحمد حاتم وآية سماحة ومحمد رضوان وغيرهم، العمل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، ويضم 10 حلقات.

آخر أعمال رانيا يوسف في "بقينا اتنين"

آخر أعمال رانيا يوسف كان مسلسل "بقينا اتنين"، الذي يتناول العلاقات الأسرية والزواج والتحديات التي تطرأ بعد الطلاق.

المسلسل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ويشارك فيه شريف منير وميمي جمال ويوسف عثمان وغيرهم، ومن المقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.