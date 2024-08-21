تعرف على ملخص أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل "عمر أفندي "

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الحلقة الثالثة من مسلسل عمر أفندي تريند محركات بحث جوجل، حيث شهدت الحلقة الثالثة من العمل العديد من الأحداث، ومنها توتر العلاقة بين عمر “ أحمد حاتم ” وزوجته بسبب اختفائه، وعدم تصديقها حديثه بالسفر عبر الزمن.

فيما شهدت الحلقة أيضًا حدوث انسجام بين عمر “أحمد حاتم” وابنه زوجة ابيه “ آية سماحة ”، ولكنه لم يستطع مساعدتها فى توفير مبلغ 800 جنيه لسداد رهن الفندق.



أبطال مسلسل عمر أفندي



وينتمي مسلسل " عمر أفندي " إلي نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 10 حلقات.

مواعيد عرض مسلسل عمر أفندي

يعرض على قناة ON وذلك في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 1:15 صباحًا.

كما يعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 11:15 صباحًا، ويأتي ذلك في اليوم التالي من عرضها عبر قناة ON.

آخر أعمال أحمد حاتم



ينتظر الفنان أحمد حاتم عرض أجدد أعماله الفنية وهو فيلم الملحد، وفي وقت سابق كشف سبب تأجيل طرح في دور العرض السينمائية، قائلًا في تصريحات إعلامية، إن تأجيل طرح فيلم الملحد يرجع إلى أسباب رقابية، ولكنها انتهت، ومن المنتظر أن يطرح الفيلم قريبا في دور العرض السينمائية.