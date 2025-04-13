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قطر ترحب باستضافة سلطنة عمان المحادثات بين إيران وأمريكا

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قطر ترحب باستضافة سلطنة عمان المحادثات بين إيران وأمريكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 09:31 صباحاً - رحبت دولة قطر باستضافة سلطنة عمان للمحادثات التي جرت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشادت وزارة الخارجية القطرية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) - بالروح الايجابية التي سادتها المحادثات وتصريحات الطرفين بشأنها، إلى جانب الدور البناء الذي قامت به السلطنة في هذا السياق.

وأكدت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لنهج الدبلوماسية والحوار لحل كافة القضايا العالقة بين أمريكا وإيران، في إطار إيمانها الراسخ بأهمية توطيد الأمن والسلم وتعزيز الاستقرار والسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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