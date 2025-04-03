ملك الأردن: ما يجري في غزة والضفة الغربية يهدد استقرار المنطقة بالكامل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 02:33 مساءً - شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فورًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من المأساة الإنسانية.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها الملك الأردني مع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، تناولت الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأشار العاهل الأردني إلى ضرورة استعادة وقف إطلاق النار، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما تناول اللقاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مؤكدًا أن تهجير الفلسطينيين من منازلهم في الضفة وغزة يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تزيد من التوتر وتقوض فرص السلام، مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد للسلام في المنطقة هو عبر حل الدولتين الذي يضمن الأمن والسلام لجميع الأطراف.

كما شدد ملك الأردن على ضرورة دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأكملها.