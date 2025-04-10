نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي الاتحاد والشباب والنصر ضمن الأفضل عالميًا... وبونو خارج قائمة الـ100 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) عن قائمة أفضل 100 حارس مرمى في العالم خلال العام الماضي، والتي شهدت حضورًا قويًا لحراس دوري روشن السعودي، في حين غاب عنها بشكل مفاجئ المغربي ياسين بونو، حارس الهلال.

وتصدر القائمة الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان، يليه يان سومر (إنتر ميلان)، ثم تيبو كورتوا (ريال مدريد).

وعلى مستوى الحراس في الدوري السعودي، جاء الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس الاتحاد، في المركز الـ23 عالميًا والأول بين حراس الدوري، بتقييم بلغ 79.8 نقطة.

كما تواجد جورجي بوشان، حارس الشباب، في المركز الـ41 بـ73.6 نقطة، والبرازيلي بينتو، حارس النصر، في المركز الـ50 بـ71.5 نقطة.

الغريب في القائمة كان غياب أسماء لامعة مثل بونو وأندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد، رغم تألقهما اللافت في السنوات الأخيرة.