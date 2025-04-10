نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار الرئيس ومحافظ الجيزة يتابعان تشغيل مشروع تطوير منطقة الأهرامات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اللواء أ.ح دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية للوقوف على آخر تطورات المسارات المؤدية إلى المنطقة الأثرية، ومتابعة التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات وأماكن الانتظار بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة.

وجاء ذلك بحضور اللواء عمرو عبد المنعم مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء حسام حسن عبدالحليم مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل أمين المجلس الأعلى للآثار، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور عبد الله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية واللواء شريف كرم مدير عام شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، واللواء محمد الجسمي مدير الادارة العامة لشرطة مباحث السياحة والآثار، واللواء محمود الدبيكي نائب مدير الادارة العامة لشرطة مباحث السياحة والآثار، وعزة وهدان مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، ومسئولي الجهات المعنية وممثلي شركة أوراسكوم بيراميدز المشغلة للمنطقة الأثرية بالأهرامات.

وشهدت جولة اللواء أ.ح دكتور خالد فودة، والمهندس عادل النجار، تفقد مدخل الزوار ومنطقة البانوراما، ومنقرع، وخوفو، وأبو الهول والمدخل الحالي لأصحاب الدواب، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، والوصول إلى المسار المناسب الذي يكفل توفير تجربة سياحية فريدة تليق بذلك المزار التراثي الفريد، وبما لا يؤثر على أصحاب الدواب العاملين بالمنطقة.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ الجيزة على ضرورة تطوير "الاستاندات" الخاصة بالباعة المصرح لهم بالعمل داخل المنطقة الأثرية، للظهور بشكل حضاري يليق بالطابع التاريخي للموقع.

واطلع المسؤولان على إحصائيات توافد الزوار على مدار اليوم، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا مقارنةً بالأيام الماضية، تزامنًا مع قرب افتتاح المتحف الكبير.

وحرص مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ الجيزة، خلال جولتهما، على التحاور مع الزائرين المترددين على المنطقة الأثرية ونقل لهم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذين بدورهم أبدوا إعجابهم بعظمة الحضارة المصرية وما تحويه من معالم أثرية نادرة، وكذلك رغبتهم في تكرار الزيارة مرة أخرى.

وخلال لقائهما مع أصحاب الدواب، بعث مستشار السيد رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة برسالة أمل وطمأنينة بأن أعمال تطوير المنطقة الأثرية والمتحف المصري الكبير ستُسهم في توفير فرص عمل إضافية وزيادة دخلهم.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أصحاب الكرتات والدواب ضرورة التعامل مع السياح بصورة لائقة تشجع على تنشيط السياحة، مع الالتزام بالمسارات المخصصة لهم وعدم دخولهم بمسارات الحافلات على الطرق الأسفلتية، وتطبيق آليات العمل المتفق عليها للحفاظ على مستوى النظافة بالمنطقة الأثرية.

وفي ختام الجولة، أشاد اللواء خالد فودة بالجهود المبذولة في أعمال تطوير المنطقة الأثرية، موجهًا الشكر لوزراتي الداخلية والسياحة والآثار وكذا لمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن ما تحقق من نقلة نوعية يعزز مكانة أهرامات الجيزة كمقصد سياحي عالمي، ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للأفواج السياحية.

كما أعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن امتنانه لكافة الجهات المشاركة في هذا المشروع القومي، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية سياحية شاملة تتكامل مع جهود الحفاظ على التراث المصري، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من استدامة التطوير وتحقيق أفضل النتائج.

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