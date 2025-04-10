رئيس مجلس الوزراء الكويتى يحضر الاحتفال بمناسبة مرور 50 عاما على الشراكة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 05:33 مساءً - حضر ممثل دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله، اليوم الخميس، الاحتفال بمناسبة مرور 50 عاما على الشراكة بين الكويت ومجموعة (مرسيدس بنز (AG) والذي أقيم في مدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

ورافق سموه خلال الاحتفال وزير النفط وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار طارق الرومي ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر ومحافظ البنك المركزي باسل الهارون والوكيل للشؤون المالية والإدارية والاتصال بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد الخالد والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود الصباح وسفير الكويت لدى ألمانيا ريم الخالد ورئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عبدالمحسن المخيزيم وقنصل عام الكويت في مدينة فرانكفورت عادل الغنيمان وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وكبار المسؤولين في ديوان رئيس مجلس الوزراء.

وقام ممثل سمو الأمير سمو رئيس مجلس الوزراء بزيارة مرافق مصنع مجموعة (مرسيدس بنز)، حيث اطلع على الخطط المستقبلية للمجموعة وأحدث طرازات المركبات ومراحل تصنيعها وخطوط الانتاج المختلفة.

وأشاد ممثل سمو الأمير في تصريح صحافي على هامش الاحتفال بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط الكويت وألمانيا، مثمنا التعاون البناء والرؤى المشتركة لترسيخ وتنمية هذه العلاقات المميزة.وقال سموه إن علاقة دولة الكويت بمجموعة مرسيدس بنز الممتدة لأكثر من خمسة عقود تعتبر نموذجا للشراكة الاقتصادية الناجحة والتعاون التجاري والاستثماري الذي يقوم على أساس متين من الثقة والاحترام المتبادل.

كما أكد سموه الحرص على تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية وتطويرها بما يتماشى مع الرؤية الطموحة للبلاد كويت (2035) الهادفة إلى الانتقال الاقتصاد مستدام تتعدد فيه مصادر الدخل وتحقيق مستقبل مزدهر لدولة الكويت.