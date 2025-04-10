نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عصام السقا ضيف برنامج «الراديو بيضحك» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى في حلقة اليوم الفنان عصام السقا ضيفا علي برنامجها "الراديو بيضحك" الذي يذاع عبر إذاعة راديو 9090.

عصام السقا ضيف برنامج «الراديو بيضحك»

وكشفت الصفحة الرسمية لإذاعة راديو 9090 عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة عصام السقا في «الراديو بيضحك»، قائلة: «استنوا الفنان عصام السقا في حلقة خاصة جدا يوم الخميس الساعة 5، في الراديو بيضحك على الراديو 9090».

آخر أعمال عصام السقا

وكان آخر أعمال عصام السقا هو مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، دينا وآخرين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد مي عمر شخصية راقصة درجة ثالثة، وتواجه كثير من المشاكل والصعوبات في حياتها، والعمل مكون من 30 حلقة.

وايضا شارك في مسلسل «فهد البطل»، الذي عرض خلال موسم دراما مسلسلات رمضان 2025، شارك في بطولته نخبة من نجوم الفن أبرزهم: احمد العوضي، كارولين عزمي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، وأخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل فهد البطل

دارت أحداث المسلسل في إطار صعيدي شعبي حول فهد الذي هرب من بلده، بعدما شهد على وفاة والده في صغره حين كان يبلغ من العمر 7 سنوات، حيث دفع عمه بقتل والده نظرا لإسناد جدهم العمودية لهم في الصعيد، وتتابع الأحداث وينتقل للعيش مع أطفال الشوارع حتى يتم إيداعه في الإصلاحية، وبعد خروجه منها يتبناه رجل طيب، وتتغير حياته رأسا على عقب.