رام الله ترحب بموقف فرنسا الداعي للاعتراف بدولة فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 05:33 مساءً - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس بالموقف الفرنسي الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون، والداعي للاعتراف بدولة فلسطين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واعتبرت الوزارة في بيان رسمي أن موقف ماكرون يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حل الدولتين وتحقيق السلام، في انسجام صريح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الخارجية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالمبادرة إلى مثل هذا الاعتراف، خاصة الدول الأوروبية، كما طالبت بدعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ودعت الوزارة الدول كافة إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في شهر يونيو المقبل برئاسة مشتركة فرنسية-سعودية، دعما وإسنادا لتطبيق حل الدولتين.

وأكدت الخارجية أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم، واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته على الأرض، هي مفتاح حل الصراع وتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء خلال مقابلة على متن الطائرة الرئاسية مع قناة "فرانس 5"، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لا يخدم أمن لإسرائيليين على المدى البعيد بقصفه غزة عبر إيهامهم بأن الرد هو أمني فقط.

وخلال اللقاء، أكد ماكرون أنه "يتعين التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في يونيو".

وفي فبراير 2024، أكد الرئيس الفرنسي أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا"، معتقدا أنهم مدينون بذلك للفلسطينيين الذين طال الزمن كثيرا على انتهاك تطلعاتهم.