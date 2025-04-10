مفتى فلسطين يحذر من الإبادة والتجويع فى غزة ويطالب العالم بوقف القتل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 05:33 مساءً - حذر المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين من أعمال الإبادة والتجويع التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة.. مطالباً العالم بضرورة التحرك لوقف أعمال القتل والتهجير.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد حسين اليوم الخميس، في مكتبه بالقدس مع رئيس مكتب تمثيل جمهورية النمسا لدى دولة فلسطين ماريان ألكسندر وربا ، حيث أطلعه على الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته .. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية : إن هذه السلطات أوغلت في الانتهاكات والممارسات ضد المقدسات الفلسطينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل ..محذراً من وقوع حرب دينية تمس المنطقة والعالم أجمع.

وأشار الشيخ محمد حسين إلى أن سلطات الاحتلال تعمل على نقل حرب الإبادة والتهجير إلى محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، وتمارس أعمال الهدم، وتقطيع أوصال البلاد وتهجير السكان بالإضافة إلى محاولات إنهاء أعمال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) .. مطالباً بضرورة التحرك لوقف هذه الاعتداءات قبل فوات الآوان.

وأشاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك بما تقدمه النمسا والاتحاد الأوروبي لدعم الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.