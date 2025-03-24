الجيش اللبناني: إحباط عمليات تهريب أسلحة على الحدود مع سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 05:29 مساءً - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، إحباط عمليات تهريب أسلحة ومحروقات على الحدود مع سوريا، ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية.

وقال الجيش اللبناني، في بيان عبر صفحته بمنصة "إكس"، إن "دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش أوقفت 5 مواطنين وسوريًّا واحدًا، وضبطت عددًا من الآليات المحمّلة بالمحروقات ومواد غذائية معدة للتهريب، على أثر توافر معلومات عن عمليات تهريب عند معبر غير شرعي في منطقة مشاريع القاع".

وأضاف أن "دورية أخرى من المديرية داهمت في منطقة مشاريع القاع منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ج.ح.) المطلوب لإقدامه على التهريب، وفتح معابر غير شرعية، وإعادة فتح معابر أخرى بعد إقفالها من قبل الجيش".

وأوضح أن دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفرزبد – زحلة تمكنت من إحباط عملية تهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت كمية من المسدسات الحربية والبضائع المهرّبة.

وأفاد الجيش اللبناني بأن المضبوطات سُلمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.