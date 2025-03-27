مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء غارات أمريكية على صنعاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 09:31 صباحاً - أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، جراء قصف جوي أمريكي استهدف مناطق في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، أن "عدوانًا أمريكيًا بأربع غارات استهدف مقطعًا للأحجار في منطقة العرقوب بمديرية خَولان جنوب شرقي صنعاء"، مضيفة أن الغارات أسفرت عن "شهيدين وجريحين".

ويأتي هذا القصف بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية 15 غارة جوية استهدفت مواقع تابعة للجماعة في صنعاء وضواحيها، شملت 8 غارات على معسكر جربان في مديرية سَنحان جنوبي العاصمة، و3 على معسكر الخضم التابع لقوات الحرس الجمهوري في مديرية بني حُشيش شمال شرقي صنعاء، بالإضافة إلى غارتين على معسكر الجميمة في المديرية نفسها، وغارتين على قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة.

وتأتي هذه الغارات ضمن هجوم جوي تشنه القوات الأمريكية منذ منتصف مارس الجاري على مناطق واسعة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن، أوقع أكثر من 53 قتيلًا و98 جريحًا، بحسب إحصائيات لجماعة الحوثي.

وردًّا على الهجوم الأمريكي، قصفت جماعة الحوثي -أكثر من مرة- حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان) وقطعًا حربية تابعة لها في البحر الأحمر، واستأنفت هجماتها على أهداف في إسرائيل؛ تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.