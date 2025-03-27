سوريا.. غارات إسرائيلية على الميناء الأبيض واللواء 110 في اللاذقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 09:31 صباحاً - شنَّت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية فجر اليوم الخميس، استهدفت مواقع في مدينة اللاذقية الساحلية غربي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في مشور عبر منصة "إكس"، أن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدة غارات جوية محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية"، مضيفة أن "الجهات المختصة تعمل على التأكد من عدم وجود إصابات في أماكن الاستهداف".

ويأتي هذا القصف بعد يوم من تنديد وزارة الخارجية السورية بالعدوان الإسرائيلي المستمر والتصعيد الخطير الذي وقع الأربعاء الماضي في قرية كويا بريف درعا الغربي.

وقالت الخارجية السورية، في بيانٍ، إن قرية كويا تعرضت خلال الساعات الماضية لقصف مدفعي وجوي مكثف استهدف الأحياء السكنية والمزارع، ما أسفر عن استشهاد 6 مدنيين، مع احتمال ارتفاع العدد نتيجة الإصابات الخطيرة واستهداف المناطق الزراعية.

واعتبرت سوريا أن هذا التصعيد يأتي في سياق "سلسلة من الانتهاكات التي بدأت بتوغل القوات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، ضمن عدوان متواصل على الأراضي السورية، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية والقوانين الدولية".